Тимофеева Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.06.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1935
Сын: Тимофеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич
Смерть
06.06.1966