Тимофеева Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.06.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1935

Сын: Тимофеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тимофеевич

Смерть
06.06.1966
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