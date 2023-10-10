Дудницкий Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудницкий Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудницкий ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Дудницкий Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Дудницкая Устинья

Рождение ребёнка
1940

Сын: Дудницкий Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дудницкая Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижевская Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Дудницкая Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горак Тэкля Васильевна

Мать ребёнка: Дудницкая Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудницкий Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Дудницкая Устинья

Смерть
Неизвестно
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