Дудницкий Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудницкий ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дудницкий Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Дудницкая Устинья
Рождение ребёнка
1940
Сын: Дудницкий Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дудницкая Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижевская Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Дудницкая Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горак Тэкля Васильевна
Мать ребёнка: Дудницкая Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудницкий Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Дудницкая Устинья
Смерть
Неизвестно