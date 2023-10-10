Горак (Дудницкая) Тэкля Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудницкий Василий
Мать: Дудницкая Устинья
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Пивоварова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Горак Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадура Галина Петровна
Отец ребёнка: Горак Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горак Пётр
Смерть
Неизвестно