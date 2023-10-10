Горак (Дудницкая) Тэкля Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горак (Дудницкая) Тэкля Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудницкий Василий

Мать: Дудницкая Устинья

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Пивоварова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Горак Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадура Галина Петровна

Отец ребёнка: Горак Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горак Пётр

Смерть
Неизвестно
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