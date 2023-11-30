Воробьева (Кузнеченкова) Софья Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1905
Дата смерти12.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1924
Сын: Петров Анатолий
Отец ребёнка: Петров Федор
Россия
Рождение ребёнка
17.09.1925
Дочь: Давыдова Вера
Отец ребёнка: Петров Федор
Бракосочетание
06.07.1938
Бюро ЗАГС Октябрьского района
Развод
Неизвестно
Муж: Петров Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Федор
Смерть
12.09.1983
Запись акта о смерти №2940 от 13.09.1983г, Отдел ЗАГС исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов г.МосквыДата рождения: 21.08.1905гМесто рождения: г.МоскваНациональность... Показать все