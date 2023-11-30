Воробьева (Кузнеченкова) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Кузнеченкова) Софья Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.08.1905

Дата смерти

12.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1905

Отец: Андрей

Мать: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1924

Сын: Петров Анатолий

Отец ребёнка: Петров Федор

Россия
Рождение ребёнка
17.09.1925

Дочь: Давыдова Вера

Отец ребёнка: Петров Федор

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.07.1938

Муж: Воробьёв Борис Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Октябрьского района
Развод
Неизвестно

Муж: Петров Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Федор

Смерть
12.09.1983
Москва, город федерального значения Москва
Запись акта о смерти №2940 от 13.09.1983г, Отдел ЗАГС исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов г.МосквыДата рождения: 21.08.1905гМесто рождения: г.МоскваНациональность... Показать все
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