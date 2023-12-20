Петров Федор Павлович
Место рожденияМатюшино, Вяземского уезда Свердловской области
Дата рождения22.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
рождение дочери
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1924
Сын: Петров Анатолий
Мать ребёнка: Воробьева-Петрова-Кузнеченкова (Трушкина) Софья Андреевна
Рождение ребёнка
17.09.1925
Дочь: Давыдова (Петрова) Вера
Мать ребёнка: Воробьева-Петрова-Кузнеченкова (Трушкина) Софья Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно