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Петров Федор Павлович

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Место рождения

Матюшино, Вяземского уезда Свердловской области

Дата рождения

22.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

рождение дочери
Развод
Неизвестно

Жена: Воробьева-Петрова-Кузнеченкова (Трушкина) Софья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева-Петрова-Кузнеченкова (Трушкина) Софья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1924

Сын: Петров Анатолий

Мать ребёнка: Воробьева-Петрова-Кузнеченкова (Трушкина) Софья Андреевна

Рождение ребёнка
17.09.1925

Дочь: Давыдова (Петрова) Вера

Мать ребёнка: Воробьева-Петрова-Кузнеченкова (Трушкина) Софья Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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