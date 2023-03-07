Малахиева Мария Михайлова/Малахиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахиева Мария Михайлова/Малахиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кощеев Егор Гаврилов

Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кощеев Хрисанф Гаврилов

Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталия Гаврилова

Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1844 ст.

Сын: Кощеев Конон Гаврилов

Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кощеев Ефимий Гаврилов

Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Гаврил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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