Малахиева Мария Михайлова/Малахиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кощеев Егор Гаврилов
Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1836
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Наталия Гаврилова
Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1844 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кощеев Гаврил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858