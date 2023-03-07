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Кощеев Конон Гаврилов

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Место рождения

Киселевский

Дата рождения

02.03.1844 ст.

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1845 г.р.

Дети

1878 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1844 ст.

Отец: Кощеев Гаврил Иванович

Мать: Малахиева Мария Михайлова/Малахиева

Рождение ребёнка
30.05.1878 ст.

Сын: Кощеев Феодот Кононов

Мать ребёнка: Кощеева Александра Петровна

Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1901
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