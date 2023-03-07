Кощеев Конон Гаврилов
Место рождения
Дата рождения02.03.1844 ст.
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1844 ст.
Рождение ребёнка
30.05.1878 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Александра Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1901