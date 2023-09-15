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Кощеев Хрисанф Гаврилов

Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кощеев Гаврил Иванович

Мать: Малахиева Мария Михайлова/Малахиева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кощеева Анисья Хрисантова

Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кощеев Василий Хрисанов

Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
03.02.1865 ст.

Дочь: Кощеева Агафия Хрисантова

Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Григорьевна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.02.1872 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кощеев Михаил Хрисанвов

Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кощеев Меркурий Хрисанвов

Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова

Рождение ребёнка
24.07.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Хрисанов

Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Леонтий Хрисанвов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Домника Романова

Смерть
Неизвестно
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