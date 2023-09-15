Кощеев Хрисанф Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кощеева Анисья Хрисантова
Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1865 ст.
Дочь: Кощеева Агафия Хрисантова
Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
29.02.1872 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кощеев Меркурий Хрисанвов
Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова
Рождение ребёнка
24.07.1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Домника Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Домника Романова
Смерть
Неизвестно