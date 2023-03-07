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Кощеев Ефимий Гаврилов

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кощеев Гаврил Иванович

Мать: Малахиева Мария Михайлова/Малахиева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кощеева Анастасия Евфимиева

Мать ребёнка: Кощеева Дария Нестерова

Рождение ребёнка
21.02.1880 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Дария Нестерова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кощеев Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Кощеева Дария Нестерова

Рождение ребёнка
14.09.1883 ст.

Сын: Кощеев Сергей Ефимов

Мать ребёнка: Кощеева Дария Нестерова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1898
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