Кощеев Ефимий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кощеева Анастасия Евфимиева
Мать ребёнка: Кощеева Дария Нестерова
Рождение ребёнка
21.02.1880 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Дария Нестерова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Кощеева Дария Нестерова
Рождение ребёнка
14.09.1883 ст.
Сын: Кощеев Сергей Ефимов
Мать ребёнка: Кощеева Дария Нестерова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1898