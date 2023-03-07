Кощеева Дария Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кощеева Анастасия Евфимиева
Отец ребёнка: Кощеев Ефимий Гаврилов
Рождение ребёнка
21.02.1880 ст.
Дочь: Возженикова Евдокия Евфимиева
Отец ребёнка: Кощеев Ефимий Гаврилов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Кощеев Ефимий Гаврилов
Рождение ребёнка
14.09.1883 ст.
Сын: Кощеев Сергей Ефимов
Отец ребёнка: Кощеев Ефимий Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно