Кощеева Дария Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Дария Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кощеева Анастасия Евфимиева

Отец ребёнка: Кощеев Ефимий Гаврилов

Рождение ребёнка
21.02.1880 ст.

Дочь: Возженикова Евдокия Евфимиева

Отец ребёнка: Кощеев Ефимий Гаврилов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кощеев Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Кощеев Ефимий Гаврилов

Рождение ребёнка
14.09.1883 ст.

Сын: Кощеев Сергей Ефимов

Отец ребёнка: Кощеев Ефимий Гаврилов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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