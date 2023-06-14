Дрыгин Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Дрыгина Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Дрыгина Зиновия Ивановна
Широкое, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрыгина Зиновия Ивановна