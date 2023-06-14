Дрыгин Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыгин Ефрем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Дрыгин Пётр Ефремович

Мать ребёнка: Дрыгина Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Дрыгин Василий Ефремович

Мать ребёнка: Дрыгина Зиновия Ивановна

Широкое, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрыгина Зиновия Ивановна