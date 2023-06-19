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Дрыгина Зиновия Ивановна

Место рождения

Широкое, Татищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

22.04.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Широкое, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Дрыгин Пётр Ефремович

Отец ребёнка: Дрыгин Ефрем

Рождение ребёнка
1959

Сын: Дрыгин Василий Ефремович

Отец ребёнка: Дрыгин Ефрем

Широкое, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрыгин Ефрем

Смерть
22.04.1897
Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область