Дрыгина Зиновия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти22.04.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Дрыгин Ефрем
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Дрыгин Ефрем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрыгин Ефрем
Смерть
22.04.1897
Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область