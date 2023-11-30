Мирович Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Мирович Фёдор Иванович
Мать: Мирович ? Леонтьевна
Место жительства
08.04.1712
Москва, город федерального значения Москва
За бегство Фёдора Ивановича с Мазепой, все его имения конфискованы, высланы в Москву сыновья Пётр и Яков, куда прибыли 06.09.1712
Место жительства
1716
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Из Москвы сосланы в Тобольськ на вечное жительство по доносу Анны Константиновны о подготовке побега в Швецию её мужа Василия Ивановича. Анне Константиновне дарована свобода, возвращено конфискованное... Показать все
Военная служба
1742
Манифестом 15 декабря 1741 года сыновья Яков и Пётр отправлены из Тобольска в Петербург, где находились на военной службе
Место жительства
1745
1745 Членам семьи разрешено вернуться в Малороссию
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно