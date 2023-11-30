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Мирович Пётр Фёдорович

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1674 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Мирович Фёдор Иванович

Мать: Мирович ? Леонтьевна

Переяслав, Київська область
Место жительства
08.04.1712
Москва, город федерального значения Москва
За бегство Фёдора Ивановича с Мазепой, все его имения конфискованы, высланы в Москву сыновья Пётр и Яков, куда прибыли 06.09.1712
Место жительства
1716
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Из Москвы сосланы в Тобольськ на вечное жительство по доносу Анны Константиновны о подготовке побега в Швецию её мужа Василия Ивановича. Анне Константиновне дарована свобода, возвращено конфискованное... Показать все
Военная служба
1742
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Манифестом 15 декабря 1741 года сыновья Яков и Пётр отправлены из Тобольска в Петербург, где находились на военной службе
Место жительства
1745
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
1745 Членам семьи разрешено вернуться в Малороссию
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Неизвестно
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