Попова Аполлинария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1990
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.04.1912 ст.
Муж: Попов Иосиф Ильич
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Попов Иосиф Ильич
Рождение
1990
Отец: Попов Афанасий Ефимович
Мать: Попова Мария Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Деревня Булавкино Матвеевского сельсовета Тотемского района.
Смерть
Неизвестно