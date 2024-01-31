Попова Аполлинария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Аполлинария Афанасьевна

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1990

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.04.1912 ст.

Муж: Попов Иосиф Ильич

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Попов Леонид Иосифович

Отец ребёнка: Попов Иосиф Ильич

Рождение
1990

Отец: Попов Афанасий Ефимович

Мать: Попова Мария Николаевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Деревня Булавкино Матвеевского сельсовета Тотемского района.
Смерть
Неизвестно
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