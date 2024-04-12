Попов Леонид Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиОколо 1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Нина Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Александра Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1984