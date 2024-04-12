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Попов Леонид Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Попов Иосиф (Осип) Ильич

Мать: Попова (Попова) Аполлинария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Нина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Александра Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Валерий Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Леонид Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1984

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