Попова (Нагишева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Нагишева) Мария Николаевна

Место рождения

Лукияновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Нагишева Надежда

Лукияновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.02.1889 ст.

Муж: Попов Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Попова Аполлинария Афанасьевна

Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Ручьева Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.

Сын: Попов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Попова Павла Афанасьевна

Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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