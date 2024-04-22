Попова (Нагишева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Нагишева Надежда
Бракосочетание
12.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Попова Аполлинария Афанасьевна
Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Ручьева Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Попова Павла Афанасьевна
Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Афанасий Ефимович
Смерть
Неизвестно