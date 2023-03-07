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Кривой Максим Макаров

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кривой Макар

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривой Филипп Максимов

Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кривой Максим Максимов

Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)

Рождение ребёнка
18.08.1801

Сын: Кривой Флор Максимов

Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дария Максимова

Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)

Место жительства
С 1805
Рождение ребёнка
26.10.1806

Дочь: Параскева Максимова

Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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