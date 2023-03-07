Кривой Максим Макаров
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Кривой Макар
Мать: ?
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)
Рождение ребёнка
18.08.1801
Сын: Кривой Флор Максимов
Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дария Максимова
Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)
Место жительства
С 1805
Рождение ребёнка
26.10.1806
Дочь: Параскева Максимова
Мать ребёнка: Анастасия (Иванова)
Смерть
Неизвестно