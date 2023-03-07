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Филипп Васильев

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1762

Дата смерти

20.09.1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.
1763 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимофей Филиппов

Мать ребёнка: Фёкла Карпова

д.Таранки
Бракосочетание
07.05.1809

Жена: Ирина Савельева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Карпова

Смерть
20.09.1834
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
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