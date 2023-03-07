Филипп Васильев
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти20.09.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимофей Филиппов
Мать ребёнка: Фёкла Карпова
д.Таранки
Бракосочетание
07.05.1809
Жена: Ирина Савельева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Карпова
Смерть
20.09.1834