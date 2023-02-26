Ирина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти06.06.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.05.1809
Муж: Филипп Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
06.06.1834
д.Таранки