Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

21.04.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Моисей ст

Отец ребёнка: Никифор Прокопиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1795

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Никифор Прокопиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1797

Дочь: Параскева 2-я

Отец ребёнка: Никифор Прокопиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1797

Дочь: Параскева 1-я

Отец ребёнка: Никифор Прокопиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1801

Сын: Ефрем Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Прокопиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1801

Сын: Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Прокопиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1804

Сын: Моисей мл

Отец ребёнка: Никифор Прокопиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1807

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Прокопиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Прокопиев

Смерть
21.04.1823
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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