Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти21.04.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Моисей ст
Отец ребёнка: Никифор Прокопиев
Рождение ребёнка
25.10.1795
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Никифор Прокопиев
Рождение ребёнка
17.10.1797
Дочь: Параскева 2-я
Отец ребёнка: Никифор Прокопиев
Рождение ребёнка
17.10.1797
Дочь: Параскева 1-я
Отец ребёнка: Никифор Прокопиев
Рождение ребёнка
27.01.1801
Сын: Ефрем Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Прокопиев
Рождение ребёнка
27.01.1801
Сын: Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Прокопиев
Рождение ребёнка
27.08.1804
Сын: Моисей мл
Отец ребёнка: Никифор Прокопиев
Рождение ребёнка
21.02.1807
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Прокопиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Прокопиев
Смерть
21.04.1823