Первушина (Тупикова) Прасковья Афанасьевна
Место рождениядеревня Гуровка
Дата рождения04.11.1912
Дата смерти03.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912
деревня Гуровка
Рождение ребёнка
20.03.1942
Сын: Первушин Николай Иванович
Отец ребёнка: Первушин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.07.?
Дочь: Дунюшкина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Дунюшкин Василий
деревня Гуровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1992
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан