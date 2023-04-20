Первушина (Тупикова) Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Тупикова) Прасковья Афанасьевна

Место рождения

деревня Гуровка

Дата рождения

04.11.1912

Дата смерти

03.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1912

Отец: Тупиков Афанасий Архипович

Мать: Тупикова Евдокия Тереньевна

деревня Гуровка
Рождение ребёнка
20.03.1942

Сын: Первушин Николай Иванович

Отец ребёнка: Первушин Иван Алексеевич

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.?

Дочь: Дунюшкина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Дунюшкин Василий

деревня Гуровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Иван Алексеевич

Первушино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.08.1992
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан