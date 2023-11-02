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Щеголев Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Щеголева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Щеголева Галина Андреевна

Мать ребёнка: Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1945

Дочь: Горбунова-Щеголева Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Щеголев Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Щеголев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна

Смерть
2000
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