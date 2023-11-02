Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Щеголева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Щеголева Галина Андреевна

Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
23.12.1945

Дочь: Горбунова-Щеголева Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Щеголев Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Щеголев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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