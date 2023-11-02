Щеголева-Винокурова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Щеголева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Щеголева Галина Андреевна
Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
23.12.1945
Дочь: Горбунова-Щеголева Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Щеголев Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Щеголев Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно