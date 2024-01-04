Пальчикова (Пашинцева) Алена Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.10.1978
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение
26.08.1985
Рождение ребёнка
27.10.2007
Сын: Пальчиков Максим Евгеньевич
Отец ребёнка: Пальчиков Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
21.03.2013
Сын: Пальчиков Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: Пальчиков Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
19.08.2016
Сын: Пальчиков Макар Евгеньевич
Отец ребёнка: Пальчиков Евгений Анатольевич