Пальчикова (Пашинцева) Алена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальчикова (Пашинцева) Алена Михайловна

Пальчикова (Пашинцева) Алена Михайловна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

26.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.10.1978

Муж: Пальчиков Евгений Анатольевич

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение
26.08.1985

Отец: Пашинцев Михаил Николаевич

Мать: Пашинцева Татьяна Викторовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.10.2007

Сын: Пальчиков Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Пальчиков Евгений Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.03.2013

Сын: Пальчиков Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Пальчиков Евгений Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.08.2016

Сын: Пальчиков Макар Евгеньевич

Отец ребёнка: Пальчиков Евгений Анатольевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close