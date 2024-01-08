Пальчиков Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1978
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.10.2007
Сын: Пальчиков Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: Пальчикова Алена Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.2013
Сын: Пальчиков Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Пальчикова Алена Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.2016
Сын: Пальчиков Макар Евгеньевич
Мать ребёнка: Пальчикова Алена Михайловна