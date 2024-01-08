Пальчиков Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальчиков Евгений Анатольевич

Пальчиков Евгений Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1978

Жена: Пальчикова Алена Михайловна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.10.2007

Сын: Пальчиков Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Пальчикова Алена Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.03.2013

Сын: Пальчиков Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Пальчикова Алена Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.08.2016

Сын: Пальчиков Макар Евгеньевич

Мать ребёнка: Пальчикова Алена Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close