(Романчук) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Романчук) Таисия

(Романчук) Таисия

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.04.1919

Дата смерти

27.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1919

Отец: Романчук Леонтий

Мать: Романчук Елена

Россия
Рождение ребёнка
26.10.1940

Дочь: Колгинова Зинаида

Отец ребёнка: Бунтовской Алексей Никанорович

Рождение ребёнка
21.06.1955

Сын: Бунтовской Сергей

Отец ребёнка: Бунтовской Алексей Никанорович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтовской Алексей Никанорович

Смерть
27.04.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close