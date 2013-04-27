(Романчук) Таисия
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.04.1919
Дата смерти27.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1919
Отец: Романчук Леонтий
Мать: Романчук Елена
Россия
Рождение ребёнка
26.10.1940
Дочь: Колгинова Зинаида
Отец ребёнка: Бунтовской Алексей Никанорович
Рождение ребёнка
21.06.1955
Сын: Бунтовской Сергей
Отец ребёнка: Бунтовской Алексей Никанорович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.2013