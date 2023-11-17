Романчук Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Родился в Полтавской губернии, побили помещика и был суд, младшего брата решили выслать в Сибирь
Рождение ребёнка
01.04.1919
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Романчук Елена
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романчук Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Военная служба
Неизвестно
Был предскдателем коммуны, охранял амбары и застрелился
Смерть
Неизвестно