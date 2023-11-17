Романчук Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Полтавской губернии, побили помещика и был суд, младшего брата решили выслать в Сибирь
Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Романчук Елена

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романчук Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Был предскдателем коммуны, охранял амбары и застрелился
Смерть
Неизвестно
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