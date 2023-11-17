Бунтовской Сергей
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.06.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1955
Отец: Бунтовской Алексей Никанорович
Мать: Таисия
Россия
Рождение ребёнка
19.05.1980
Сын: Кузьменков Николай
Мать ребёнка: Кузьменкова Ольга
Рождение ребёнка
22.11.1993
Дочь: Бунтовская Александра
Мать ребёнка: Бунтовская Елена
Рождение ребёнка
23.05.1995
Дочь: Станислава
Мать ребёнка: Бунтовская Елена
Рождение ребёнка
19.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бунтовская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунтовская Елена