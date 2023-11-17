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Бунтовской Сергей

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Место рождения

Россия

Дата рождения

21.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1955

Отец: Бунтовской Алексей Никанорович

Мать: Таисия

Россия
Рождение ребёнка
19.05.1980

Сын: Кузьменков Николай

Мать ребёнка: Кузьменкова Ольга

Рождение ребёнка
22.11.1993

Дочь: Бунтовская Александра

Мать ребёнка: Бунтовская Елена

Рождение ребёнка
23.05.1995

Дочь: Станислава

Мать ребёнка: Бунтовская Елена

Рождение ребёнка
19.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунтовская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунтовская Елена

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