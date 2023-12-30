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Бобина Лариса Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1963

Отец: Огурцов Юрий Фёдорович

Мать: Огурцова Лидия

Рождение ребёнка
16.08.1991

Дочь: Ненаженко Лидия Петровна

Отец ребёнка: Бобин Пётр

Челябинск
Рождение ребёнка
26.02.1993

Сын: Бобин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бобин Пётр

Челябинск
Рождение ребёнка
22.05.1994

Сын: Бобин Николай Петрович

Отец ребёнка: Бобин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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