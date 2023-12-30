Бобина Лариса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1963
Отец: Огурцов Юрий Фёдорович
Мать: Огурцова Лидия
Рождение ребёнка
16.08.1991
Дочь: Ненаженко Лидия Петровна
Отец ребёнка: Бобин Пётр
Челябинск
Рождение ребёнка
26.02.1993
Отец ребёнка: Бобин Пётр
Челябинск
Рождение ребёнка
22.05.1994
Отец ребёнка: Бобин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан