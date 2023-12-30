Бобин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1994

Отец: Бобин Пётр

Мать: Бобина Лариса Фёдоровна

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