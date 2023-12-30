Бобин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобин Алексей Петрович

Бобин Алексей Петрович

Место рождения

Челябинск

Дата рождения

26.02.1993

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1993

Отец: Бобин Пётр

Мать: Бобина Лариса Фёдоровна

Челябинск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close