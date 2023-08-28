Воронкина (Королевская) Мария Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давид
Рождение ребёнка
27.06.1953
Дочь: Еремина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Воронкин Алексей Никифорович
Осадчее, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Воронкин Алексей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно