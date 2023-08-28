Воронкина (Королевская) Мария Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкина (Королевская) Мария Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давид

Мать: Королевская Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
27.06.1953

Дочь: Еремина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Воронкин Алексей Никифорович

Осадчее, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Воронкин Алексей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронкин Алексей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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