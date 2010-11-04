Еремина (Воронкина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Воронкина) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Осадчее, Дніпропетровська область

Дата рождения

27.06.1953

Дата смерти

04.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1953

Отец: Воронкин Алексей Никифорович

Мать: Воронкина Мария Давыдовна

Осадчее, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.12.1973

Дочь: Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Еремин Сергей Александрович

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.05.1978

Сын: Еремин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей Александрович

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Сергей Александрович

Севастополь, Украинская ССР
Смерть
04.11.2010
Севастополь, Украинская ССР
Причина смерти: рак левого легкого
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
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