Еремина (Воронкина) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.06.1953
Дата смерти04.11.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1953
Рождение ребёнка
03.12.1973
Дочь: Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Еремин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1978
Отец ребёнка: Еремин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.2010
Причина смерти: рак левого легкого
Похороны
Неизвестно