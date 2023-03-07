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Сидоров Василий Алексеевич

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Место рождения

Тагино, Глазуновский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

17.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1960

Отец: Сидоров Алексей Петрович

Мать: Сидорова Анна Дмитриевна

Тагино, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
17.03.1984

Сын: Сидоров Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Лариса Тихоновна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
22.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Лариса Тихоновна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
29.01.1989

Сын: Сидоров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Лариса Тихоновна

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