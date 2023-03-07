Сидоров Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1960
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1960
Отец: Сидоров Алексей Петрович
Мать: Сидорова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.03.1984
Сын: Сидоров Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Сидорова Лариса Тихоновна
Рождение ребёнка
22.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорова Лариса Тихоновна
Рождение ребёнка
29.01.1989
Сын: Сидоров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Сидорова Лариса Тихоновна