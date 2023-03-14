Сидорова (Бувина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бувин Дмитрий Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1960
Сын: Сидоров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович
Тагино, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.08.1970
Сын: Сидоров Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович
Красная Заря, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно