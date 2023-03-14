Сидорова (Бувина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Бувина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бувин Дмитрий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1960

Сын: Сидоров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

Тагино, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.08.1970

Сын: Сидоров Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Петрович

Красная Заря, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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