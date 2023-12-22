Кошелева (Барсукова) Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Барсуков Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1873
Сын: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.06.1875
Дочь: Кошелева Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
27.10.1877
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
09.04.1880
Сын: Кошелев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
06.06.1881
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
23.10.1883
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.1891
Сын: Кошелев Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.06.1893
Дочь: Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно