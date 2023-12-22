Кошелева (Барсукова) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Барсукова) Фекла Ивановна

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Барсуков Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1873

Сын: Иван Иоанн /Иван/ Андреевич

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1875

Дочь: Кошелева Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1877

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
09.04.1880

Сын: Кошелев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1881

Сын: Кошелев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1883

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1891

Сын: Кошелев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1893

Дочь: Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Кошелев Андрей Сергеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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