Кошелев Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1881
Отец: Кошелев Андрей Сергеевич
Мать: Кошелева Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1899
Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.12.1900
Сын: Кошелев Антоний Сергеевич
Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.11.1901
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.04.1903
Дочь: Юркова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна
Большой Лог, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.09.1905
Сын: Кошелев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область