Кошелев Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелев Сергей Андреевич

Кошелев Сергей Андреевич

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1881

Отец: Кошелев Андрей Сергеевич

Мать: Кошелева Фекла Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1899

Сын: Кошелев Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1900

Сын: Кошелев Антоний Сергеевич

Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1901

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1903

Дочь: Юркова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна

Большой Лог, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.09.1905

Сын: Кошелев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кошелев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кошелева Анна Афанасьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close