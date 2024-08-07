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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Павлов Василий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Васильев

Отец ребёнка: Павлов Василий Федоров

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Павлов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Павлов Василий Федоров

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