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Павлов Дмитрий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Павлов Василий Федоров

Мать: ?

Бракосочетание
25.01.1876

Жена: Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Романова (Павлова) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
26.01.1879

Сын: Павлов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
23.05.1880

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Рождение ребёнка
02.12.1897

Дочь: (Павлова) Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Герасимова

Смерть
Неизвестно

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