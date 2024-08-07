Павлов Дмитрий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Павлов Василий Федоров
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1876
Жена: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Романова (Павлова) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
26.01.1879
Сын: Павлов Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
23.05.1880
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
02.12.1897
Дочь: (Павлова) Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Герасимова
Смерть
Неизвестно