(Павлова) Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Василий Федоров
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1887
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Зазнобин Василий Михайлов
Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
28.05.1890
Дочь: (Зазнобина) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Зазнобин Владимир Михайлов
Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
13.07.1892
Дочь: (Зазнобина) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: (Зазнобина) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: (Зазнобина) Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: (Зазнобина) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
10.01.1903
Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров
Смерть
Неизвестно