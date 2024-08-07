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(Павлова) Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Василий Федоров

Мать: ?

Бракосочетание
25.01.1887

Муж: Зазнобин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Зазнобин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
28.05.1890

Дочь: (Зазнобина) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Зазнобин Владимир Михайлов

Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
13.07.1892

Дочь: (Зазнобина) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
22.01.1895

Дочь: (Зазнобина) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: (Зазнобина) Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
23.07.1899

Дочь: (Зазнобина) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
10.01.1903

Сын: Зазнобин Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Зазнобин Михаил Федоров

Смерть
Неизвестно

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