Чижов Он Же Раминихин Иван Большой Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижов Он Же Раминихин Иван Большой Максимович

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

14.09.1833

Дата смерти

01.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1833

Отец: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич

Мать: Чижова Ксения (Аксинья) Ивановна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
24.09.1859

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 140 №31
Рождение ребёнка
16.04.1862

Сын: Раминихин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1864

Сын: Раминихин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Матрова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Августа Ивановна

Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна

Смерть
01.03.1918
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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