Чижов Он Же Раминихин Иван Большой Максимович
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения14.09.1833
Дата смерти01.03.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.09.1833
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
24.09.1859
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 140 №31
Рождение ребёнка
16.04.1862
Сын: Раминихин Георгий Иванович
Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1864
Сын: Раминихин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Матрова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Августа Ивановна
Мать ребёнка: Рамихина, Она Же Чижова Елена Васильевна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1918
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер