Чижова (Голованова) Ксения (Аксинья) Ивановна
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
14.09.1833
Сын: Чижов Он Же Раминихин Иван Большой Максимович
Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
18.04.1836
Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чижов, Он Же Рамихин Козьма Максимович
Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чижов Иван Меньшой Максимовчи
Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
03.02.1852
Дочь: Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1869
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер