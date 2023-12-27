Чижова (Голованова) Ксения (Аксинья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Голованова) Ксения (Аксинья) Ивановна

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
14.09.1833

Сын: Чижов Он Же Раминихин Иван Большой Максимович

Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
18.04.1836

Сын: Чижов Георгий Максимович

Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чижов, Он Же Рамихин Козьма Максимович

Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1847

Сын: Чижов Иван Меньшой Максимовчи

Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
03.02.1852

Дочь: Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Он Же Рамихин Максим Васильевич

Смерть
После 1869
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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