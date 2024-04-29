Пушкарева Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1977
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.04.1999
Дочь: Пушкарева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.2000
Дочь: Пушкарева Надежда
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Николаевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.2004
Дочь: Пушкарева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Николаевич