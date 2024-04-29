Пушкарева Оксана Владимировна 10.01.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкарева Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1977

Отец: не указан

Мать: Малетина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1999

Дочь: Пушкарева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.09.2000

Дочь: Пушкарева Надежда

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Николаевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.2004

Дочь: Пушкарева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Николаевич

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