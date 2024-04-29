Пушкарев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1973
Рождение ребёнка
21.04.1999
Дочь: Пушкарева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Пушкарева Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
07.09.2000
Дочь: Пушкарева Надежда
Мать ребёнка: Пушкарева Оксана Владимировна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.2004
Дочь: Пушкарева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Пушкарева Оксана Владимировна