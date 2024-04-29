Пушкарев Сергей Николаевич 05.08.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкарев Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1973

Отец: Пушкарев Николай Александрович

Мать: Пушкарева Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.04.1999

Дочь: Пушкарева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Пушкарева Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
07.09.2000

Дочь: Пушкарева Надежда

Мать ребёнка: Пушкарева Оксана Владимировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.02.2004

Дочь: Пушкарева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Пушкарева Оксана Владимировна

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