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Романов Михаил Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.01.1798

Дата смерти

10.09.1849

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1798

Отец: Романов Павел I Петрович

Мать: Романова Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Великий князь.
Бракосочетание
20.02.1824

Жена: Романова Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(Фредерика Шарлотта Мария Елена Павловна Вюртембергская). Титул: Великая княгиня.
Рождение ребёнка
09.03.1825

Дочь: Романова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Романова Елена Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1826

Дочь: Романова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Романова Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.08.1827

Дочь: Романова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Романова Елена Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.01.1831

Дочь: Романова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Романова Елена Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1834

Дочь: Романова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Романова Елена Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1843

Дочь: Половцова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Внебрачная дочь великого князя Михаила Павловича и воспитанница барона A. Л. Штиглица.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.09.1849
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