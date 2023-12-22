Романов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения28.01.1798
Дата смерти10.09.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1798
Отец: Романов Павел I Петрович
Мать: Романова Мария Фёдоровна
Великий князь.
Бракосочетание
20.02.1824
Жена: Романова Елена Павловна
(Фредерика Шарлотта Мария Елена Павловна Вюртембергская). Титул: Великая княгиня.
Рождение ребёнка
09.03.1825
Дочь: Романова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Романова Елена Павловна
Рождение ребёнка
26.05.1826
Дочь: Романова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Романова Елена Павловна
Рождение ребёнка
28.08.1827
Дочь: Романова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Романова Елена Павловна
Рождение ребёнка
28.01.1831
Дочь: Романова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Романова Елена Павловна
Рождение ребёнка
27.10.1834
Дочь: Романова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Романова Елена Павловна
Рождение ребёнка
10.12.1843
Дочь: Половцова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Внебрачная дочь великого князя Михаила Павловича и воспитанница барона A. Л. Штиглица.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1849