Романова (Вюртембергская) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения06.01.1807
Дата смерти22.01.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: Принцесса Вюртембергская.
Место жительства
1823
Приняла православие.
Бракосочетание
20.02.1824
(Фредерика Шарлотта Мария Елена Павловна Вюртембергская). Титул: Великая княгиня.
Рождение ребёнка
09.03.1825
Дочь: Романова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
26.05.1826
Дочь: Романова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1827
Дочь: Романова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1831
Дочь: Романова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
27.10.1834
Дочь: Романова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1873
Захоронена в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе.