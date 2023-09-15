Романова (Вюртембергская) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Вюртембергская) Елена Павловна

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Место рождения

Штутгарт

Дата рождения

06.01.1807

Дата смерти

22.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Титул: Принцесса Вюртембергская.
Место жительства
1823
Москва, город федерального значения Москва
Приняла православие.
Бракосочетание
20.02.1824

Муж: Романов Михаил Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(Фредерика Шарлотта Мария Елена Павловна Вюртембергская). Титул: Великая княгиня.
Рождение ребёнка
09.03.1825

Дочь: Романова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1826

Дочь: Романова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.08.1827

Дочь: Романова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.01.1831

Дочь: Романова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1834

Дочь: Романова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Романов Михаил Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.01.1873
Захоронена в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе.
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