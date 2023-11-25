Жукова (Вохтомина) Александра Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вохтомин Вениамин Иванович
Мать: Вохтомина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Иван
Смерть
Неизвестно