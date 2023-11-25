Жукова (Вохтомина) Александра Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Вохтомина) Александра Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вохтомин Вениамин Иванович

Мать: Вохтомина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Иван

Смерть
Неизвестно
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