Вохтомина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохтомина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Александра Вениаминовна

Отец ребёнка: Вохтомин Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вохтомина Галина Вениаминовна

Отец ребёнка: Вохтомин Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Иван Вениаминович

Отец ребёнка: Вохтомин Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Леонид Вениаминович

Отец ребёнка: Вохтомин Вениамин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вохтомин Вениамин Иванович

Смерть
Неизвестно
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