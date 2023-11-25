Вохтомина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Александра Вениаминовна
Отец ребёнка: Вохтомин Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вохтомина Галина Вениаминовна
Отец ребёнка: Вохтомин Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Иван Вениаминович
Отец ребёнка: Вохтомин Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Леонид Вениаминович
Отец ребёнка: Вохтомин Вениамин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно