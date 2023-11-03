Денис Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денис Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Антон Денисович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Денисовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
До 1832
Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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