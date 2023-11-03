Денис Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Антон Денисович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Денисовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
До 1832