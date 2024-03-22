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Антон Денисович

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Денис Фёдорович

Мать: Прасковья Ивановна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Вычислено 1831

Жена: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1832 ст.

Сын: Прокопий Антонович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1834 ст.

Дочь: Софья Антоновна

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1839 ст.

Дочь: Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1841 ст.

Сын: Фёдор Антонович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.

Сын: Иоанн Антонович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1846 ст.

Сын: Александр Антонович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1848 ст.

Сын: Иоанн Антонович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.10.1848 ст.

Жена: Ульяна Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1849

Сын: Сергей Антонович

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
03.08.1851 ст.

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1853 ст.

Дочь: Домна Антоновна

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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