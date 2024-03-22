Антон Денисович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Денис Фёдорович
Мать: Прасковья Ивановна
Сын: Прокопий Антонович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Дочь: Софья Антоновна
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Сын: Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Дочь: Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Сын: Фёдор Антонович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Сын: Иоанн Антонович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Сын: Александр Антонович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Сын: Иоанн Антонович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Жена: Ульяна Петровна
Сын: Сергей Антонович
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Дочь: Домна Антоновна
Мать ребёнка: Ульяна Петровна